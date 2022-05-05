В Казани по улице Парижской Коммуны частично ограничат движение

В Казани на улице Парижской Коммуны с 9 по 10 мая частично ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничение связано с обустройством сетей кабельной канализации. Для движения закроется участок улицы Парижской Коммуны около дома №4 и участок улицы Татарстан возле здания №2.

Фото: Олег Тихонов

На прошлой неделе стало известно, что в мае в Казани будет частично ограничено движение по автомобильной дороге по улице Патриса Лумумбы. С 5 по 20 мая закроется тротуар возле жилого дома №34, 8 мая с 00.00 до 4.30 здесь же — проезжая часть.



Дарья Акимова