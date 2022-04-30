В мае в Казани частично ограничат движение по улице Патриса Лумумбы

В Казани будет частично ограничено движение по автомобильной дороге по улице Патриса Лумумбы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

С 5 по 20 мая закроется тротуар возле жилого дома №34, 8 мая с 00.00 до 4.30 здесь же — проезжая часть.

Ограничение связано с перекладкой тепловых сетей на участке от дома №2 по улице Шуртыгина до дома №23 по улице Патриса Лумумбы.

Фото: Олег Тихонов

До 29 июня в Казани продлили ограничение движения на участке дороги по улице Хлебозаводской. Будут частично закрыта парковка около здания №1 корпуса 4 и перекрыто движение по проезжей части возле зданий №1 и №1 корпуса 2.



Дарья Акимова