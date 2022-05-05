Главное о коронавирусе на 5 мая: новые препараты для ревакцинации и свыше миллиона смертей в США

Фото: Ринат Назметдинов

В Чистополе открылась школа восстановления переболевших COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлен 201 случай заражения коронавирусом. Всего на 5 мая общее количество инфицированных в республике достигло 145 661. Выздоровели за весь период 139 652 человека, в том числе 212 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 986 человек, за минувшие сутки — двое. Госпитализировали за сутки 85 человек.

В Молодежном центре Чистополя открылась первая в Татарстане школа восстановления пациентов, переболевших COVID-19. Проект реализуется по федеральной программе Российского Красного Креста. Она направлена на повышение эффективности восстановления граждан после заражения коронавируса с помощью дыхательной и вестибулярной гимнастики. Также их будут готовить к самостоятельному выполнению упражнений в домашних условиях.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Татарстан получит более 149 миллионов рублей на обновление реабилитационного оборудования в 2022 году. В федеральном правительстве объяснили, что реабилитация стала особенно важна в период пандемии коронавируса.

Более 93% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на «омикрон»

За последние сутки в России выявили 5 011 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 723 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 211 178 человек, а выздоровевших — до 17 578 659. За сутки болезнь унесла жизни 139 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 376 560 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в течение 11 недель в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. По итогам последней недели в стране зарегистрировано 50 820 случаев заражения COVID-19. Показатель заболеваемости составил 34,63 на 100 тысяч населения, что на 16,2% ниже, чем на прошлой неделе. Среди подтвержденных случаев 93,2% приходятся на «омикрон», 2% — на «дельту».

Фото: Максим Платонов

Новых вариантов SARS-CoV-2 в России за последнее время не выявлено, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, эпидемиологи внимательно следят за подвидами «омикрона» BA.4 и BA.5, которые часто выявляют в ЮАР, а также в Европе и США.

Кабмин выделит около 9 миллиардов рублей на развитие медицинской реабилитации в регионах России. Премьер-министр страны Михаил Мишустин рассказал, что она стала особенно важной в период распространения коронавируса, так как многие переболевшие столкнулись с серьезными осложнениями. Медики объяснили, что это позволит сбить рост постковидного синдрома «на взлете».

Фото: Максим Платонов (архив)

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» разработали соединения — пептидные аптамеры — для систем экспресс-диагностики коронавируса, в том числе и в окружающей среде. Это позволит в дальнейшем быстро получать пептиды для выявления новых штаммов. По словам доцента кафедры микро- и наноэлектроники Татьяны Зиминой, молекулы смогут с высокой точностью обнаруживать COVID-19 в биопробах.

Вакцина от коронавируса «Конвасэл» подходит для ревакцинации после прививки препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Как рассказала глава ФМБА России Вероника Скворцова, в исследовании участвовали 155 добровольцев. Они могли быть привиты любой доступной на тот момент вакциной не ранее чем за 30 дней до исследования. Последующие результаты показали, что при соблюдении этого срока возможно применять «Конвасэл» для ревакцинации после других вакцин.

Человек может полностью ослепнуть из-за поражения зрительного нерва во время коронавируса, предупредила пульмонолог Светлана Божко. По ее словам, угрозу представляет тромбоз центральных вен и окклюзия артерий сетчатки глаза. Не менее опасно поражение нервных клеток сетчатки глаза и зрительного нерва, которое чревато снижением остроты зрения вплоть до полной слепоты, подчеркнула врач.

Фото: Максим Платонов

У мужчин с алопецией (патологическое выпадение волос) на фоне недостатка тестостерона выше риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и смерти после коронавируса, рассказала врач-терапевт Екатерина Кривцова. Сами последствия SARS-CoV-2 могут приводить к потере волос, ведь вирус дает осложнения в виде сосудистых изменений тромботического ряда, которые также влияют на микроциркуляцию, добавила она.

Рост заболеваемости коронавирусом в Китае может быть спровоцирован инактивированной вакциной, считает молекулярный биолог Сергей Нетесов. По его словам, она дает более слабый иммунитет, чем МРНК-вакцины. Более того, этот иммунитет гораздо быстрее спадает, чем от векторных вакцин типа «Спутник V» или AstraZeneca. Люди, вакцинированные прошлой осенью, посетили зимнюю Олимпиаду в Пекине уже с большим спадом иммунитета, а прибывшие в Китай из-за рубежа завезли вариант «омикрон», пояснил эксперт.

COVID-19 может стать причиной возникновения резких перепадов артериального давления до 200 мм. рт. ст., появления гипертонии, которую медики называют «ласковым убийцей», заявил главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Болезнь может протекать тихо и без жалоб, но в один момент при профосмотре обнаруживаются высокие цифры систолического АД — 160, 180 и даже 200 мм рт. ст. Он отметил, что сигналами повышения артериального давления могут стать боли в затылке.

Фото: pxhere.com

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Зарема Каболова рассказала, что число случаев заражения коронавирусом в республике за прошедшую неделю снизилось на 30% по сравнению с семью днями ранее. По ее словам, всего в стационарах региона с COVID-19 находятся 55 пациентов.



Из бюджета Санкт-Петербурга выделили почти 34 млн рублей на поддержку фуд-кортов и фуд-плейсов, которые существенно пострадали от антиковидных ограничений. На компенсацию зарплат сотрудникам могут претендовать те заведения общепита, которые не работали в период с 1 января по 11 февраля 2021 года и с 17 июня по 1 августа 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Переходя от животных к человеку, COVID-19 теряет ряд свойств

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 515 595 805 человек, 6 244 913 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (81 620 383). На второй строчке — Индия (43 091 393), на третьей — Бразилия (30 502 501), на четвертой — Франция (28 996 577), на пятой — Великобритания (22 267 796).



Больше всего смертей зафиксировано в США (996 704). За ними следуют Бразилия (663 994), Индия (523 975), Россия (368 840, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 334).

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что в связи с распространением новых подвидов омикрон-штамма COVID-19 число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось в Африке и Америке. Так, с 25 апреля по 1 мая в мире зарегистрировали 3 893 033 случая заболевания и 15 695 летальных исходов. Рост числа заражений в Африке составил 31%, а в Америке — 13%.

Кроме того, в ВОЗ сообщили, что число стран, в которых выявлены новые подвиды омикрон-штамма BA.4, BA.5 и BA.2.12.1, растет. Они приобрели несколько дополнительных мутаций, которые могут влиять на их характеристики. Вместе с тем организация не располагает сведениями, которые позволили бы утверждать, что заражение этими подвидами приводит к более тяжелому протеканию болезни.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заразился коронавирусом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, ПЦР-тест показал положительный результат на COVID-19. У Блинкена наблюдается легкая форма болезни. Он уже несколько дней не встречался с президентом США Джо Байденом лично.



Фото: ru.wikipedia.org

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард после состоявшейся во вторник личной встречи Энтони Блинкеном не заразился коронавирусом и сдал отрицательный ПЦР-тест. По его словам, в четверг он примет участие в памятном мероприятии в городе Пуэбла, после чего вместе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором отправится в рабочую поездку по региону.

Количество жертв COVID-19 в США превысило один миллион человек, страна занимает первое место в мире по количеству зарегистрированных смертей от болезни, сообщает NBC News. Телеканал отмечает, что количество умерших от последствий коронавируса в Штатах сравнимо с числом жителей города Сан-Хосе в штате Калифорния. Там, по данным переписи на 2020 год, проживали 1,01 миллиона человек.

Ученые Корнеллского университета (США) установили, что COVID-19, переходя к людям от животных, теряет часть способностей связываться с клетками нового хозяина. Предметом исследований стал так называемый собачий коронавирус, который был впервые выявлен в 2017—2018 годах у двух малайзийских пациентов. При переходе к людям в шипе вируса происходят изменения спайкового белка в так называемом N-конце — молекуле, с помощью которой вирус цепляется к рецептору атакуемой клетки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что авиапассажирам во время перелетов больше не нужно носить медицинские маски. При этом по-прежнему рекомендуется прикрывать рот и нос, особенно для путешественников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Таким образом, турецкие авиакомпании получили право отменить обязательный масочный режим.

Израильские ученые заявили, что летом возможна новая волна заболеваемости коронавирусом из-за возвращения дельта-штамма. По их словам, результаты исследования показали, что даже на пике волны «омикрона» вариант «дельта» не исчез полностью. Они полагают, что дельта-штамм останется в так называемой серой зоне, пока не появятся условия для его широкого распространения среди людей. При этом данный вариант может видоизмениться и начать распространяться уже в новой форме, подчеркнули исследователи.

Китайские молекулярные биологи выяснили, что антитела к первым версиям штамма «Омикрон» практически не действуют на недавно выявленные вариации BA.2.12.1, BA.4 и BA.5. Их появление несет большую угрозу для развития коллективного иммунитета и разработки новых вакцин, отметили ученые.

Фото: Максим Платонов

Более 18 тысяч человек из Литвы и Латвии посетили Белоруссию в безвизовом порядке, который действует с 15 апреля по 15 мая. В белорусском Госпогранкомитете объясняли, что на фоне длительных ограничений из-за коронавируса у граждан сопредельных стран ЕС нет возможности посетить родственников в Белоруссии в связи с отсутствием виз. Учитывая данные обстоятельства, руководство страны предоставило право безвизового въезда.

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) зарегистрировало препарат «Молнупиравир» для лечения коронавируса. Его уже одобрили регуляторы США, ЕС, Японии, Великобритании, Австралии, а также ВОЗ. Он используется в 17 странах. Препарат назначают взрослым пациентам с COVID-19, у которых имеется повышенный риск ухудшения состояния и развития тяжелой формы заболевания и которым не требуется искусственная вентиляция легких и не подходят другие варианты лечения.

Максим Кокунин