Татарстан получит более 149 миллионов рублей на обновление реабилитационного оборудования

Татарстан получит более 149 миллионов рублей на обновление реабилитационного оборудования в 2022 году. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Всего на оснащение современным реабилитационным оборудованием медицинских организаций в регионах направят более 8,8 миллиарда рублей. Средства пойдут на отделения медреабилитации в 157 клиниках.

Также за ближайшие три года в России планируется оснастить или переоснастить больше 1 350 отделений и примерно 130 дневных стационаров. Работа ведется по новому федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

По словам Мишустина, медицинскую реабилитацию смогут пройти еще больше россиян, амбулаторно и в условиях дневного стационара. Эта процедура будет бесплатной, по полису обязательного медицинского страхования.

Фото: Максим Платонов

В апреле стало известно, что Татарстан получит 637,3 млн рублей на поддержку системы ОМС. Средства направляются на дополнительное финансирование медицинской помощи, оказываемой лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию. Речь идет в том числе о гражданах с подтвержденным COVID-19 или подозрением на инфекцию.



Дарья Акимова