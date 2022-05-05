Госсекретарь США заразился коронавирусом
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заразился коронавирусом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
По его словам, ПЦР-тест показал положительный результат на COVID-19. У Блинкена наблюдается легкая форма болезни. Отмечается, что госсекретарь уже несколько дней не встречался с лидером США Джо Байденом лично, передает ТАСС.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из-за распространения подвидов штамма «омикрон» в Америке и Африке наблюдается рост заболеваемости. Однако в целом по миру количество заражений за последнюю неделю стало наиболее низким с марта 2020 года.
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