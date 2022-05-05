В Казани в среду произошло 171 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в среду, 4 мая, произошло 171 ДТП, из которых два — с пострадавшими. Зарегистрированы столкновение и наезд на пешехода.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали десять водителей в пьяном состоянии, у еще двух водителей не было прав управления транспортом.

В отдел полиции доставили одного гражданина, которого заподозрили в совершении преступления, сообщили в ГИБДД города.

В Казани 3 мая произошло 128 ДТП, из которых четыре с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции в столице Татарстана задержали 12 водителей в пьяном состоянии и еще двух водителей без прав.

Маргарита Головатенко