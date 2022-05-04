В Казани во вторник произошло 128 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани во вторник, 3 мая, произошло 128 ДТП, из которых четыре с пострадавшими. В городе зафиксировали три столкновения и наезд на пешехода.

Сотрудники Госавтоинспекции в столице Татарстана задержали 12 водителей в пьяном состоянии и еще двух водителей без прав.

В отдел полиции доставили одного гражданина, которого подозревают в совершении преступления, сообщили в ГИБДД города.

Фото: realnoevremya.ru

3 мая на 52 километре автодороги Чистополь — Нижнекамск столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате ДТП погибли два человека.

В Казани в понедельник, 2 мая, произошло 83 ДТП, одно из которых с пострадавшими. В городе случилось столкновение автомобилей. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 11 водителей в пьяном состоянии, у еще пяти водителей не было прав на управление транспортом.

Маргарита Головатенко