Кадыров сообщил о более 150 мирных жителях на заводе «Азовсталь»

В подвалах завода «Азовсталь» в Мариуполе находятся более 150 мирных жителей и 170 раненых, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.



В посте он обратился к находящемуся на «Азовстали» командиру нацбатальона «Азов»:

— У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время, — приводит его слова RT.

Вчера координатор ООН на Украине Оснат Лубрани сообщила, что в Мариуполе на комбинате «Азовсталь» по-прежнему остаются гражданские лица. Лубрани отметила, что новые действия по эвакуации мирных граждан с участием организации пока не запланированы. По ее словам, данная операция показала, что это возможно, и ООН готова начать работу в этом контексте как можно скорее.

Маргарита Головатенко