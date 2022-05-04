Курс доллара опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже снизился на 4,24% — до 67,91 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В последний раз курс доллара опускался ниже 68 рублей в марте 2020 года. Помимо этого, курс евро оказался ниже 71 рубля. Такой показатель зафиксирован впервые с февраля 2020 года, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Сегодня утром в начале торгов на Мосбирже курс доллара опустился ниже 69 рублей. Также впервые с марта 2020 года курс евро упал ниже 73 рублей. А долларовый индекс РТС превысил 1 100 пунктов впервые с 8 апреля.

По данным экспертов, российский рубль стал одним из лидеров роста среди развивающихся валют. С конца 2021 года по 29 апреля включительно рубль на Мосбирже прибавил 6,2%.

Диана Жиленкова