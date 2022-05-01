Рубль стал одним из лидеров роста среди развивающихся валют

Фото: Анна Сейтумерова

Российский рубль оказался в числе лидеров укрепления против доллара за период с начала 2022 года среди валют развивающихся рынков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оценки экспертов.

Рубль на Московской бирже с конца 2021 года по 29 апреля включительно прибавил 6,2%. Лучший результат за этот период продемонстрировал бразильский реал. Он подорожал к доллару на «Форексе» более чем на 14%. Колумбийское песо на «Форексе» выросло на 2,5%, южноафриканский рэнд — на 1,2%, мексиканское песо — на 0,9%.

По словам Искандера Луцко из компании ITI Capital, главным фактором укрепления рубля стал приток экспортной выручки. Он составлял в последние два месяца как минимум 1,7 млрд в день. Кроме того, российская валюта стала единственной в мире, которая за месяц укрепилась к доллару.

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29 апреля курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 71 рубля впервые с 11 ноября 2021 года. В тот же день евро достиг 74 рублей впервые с марта 2020 года.

Дарья Акимова