В ДУМ Татарстана сообщили об изменениях во времени намазов

Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана принял решение об относительном исчислении времени намазов по сравнению с ближайшим регионом. Об этом сообщается на сайте ДУМ республики.

— Мы последовали мнению нашего соотечественника имама Шигабутдина аль-Марджани, который сказал о необходимости вычислить отношение наступления и прекращения настоящей ночи по отношению к ночной и утренней молитве в том регионе, в котором она наступает по-настоящему, — говорится в сообщении.

Фото: Роман Хасаев

Так, сегодня в Казани утренняя молитва по настоящей ночи наступает в 23.55. А 5 мая с заходом солнца настоящей ночи уже нет. Отмечается, что это относительное исчисление дает сильно отличающееся время от предыдущего дня. Ночной намаз 4 мая — в 21.59, 5 мая — 20.59.

2 мая президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман с окончанием поста и праздником Ид аль-Фитр — Ураза-байрам. Он обратил внимание, что текущий год особый — исполняется 1 100 лет добровольному принятию ислама Волжской Булгарией.

Диана Жиленкова