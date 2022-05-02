Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Ураза-байрам

Фото: Роман Хасеев

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман с окончанием поста и праздником Ид аль-Фитр — Ураза-байрам. Он пожелал счастья, мира, здоровья, добра и благополучия.

— В великий праздник Ураза-байрам, обращая смиренные взоры к Блистательной Мекке, мусульмане Татарстана вместе с миллионами своих единоверцев молят Аллаха о ниспослании человечеству мира и благоденствия. Исключительную актуальность это приобретает в наше непростое время, требующее от каждого выдержки, достоинства и личного участия в деле укрепления конструктивного межнационального и межрелигиозного взаимодействия, воспитания уважительного отношения к религии, культуре и языку других народов, — обратился к мусульманам Минниханов.

Фото: Максим Платонов

Минниханов обратил внимание, что для мусульман Татарстана и России 2022 год особый — исполняется 1100 лет добровольному принятию ислама Волжской Булгарией. Он напомнил, что юбилейная дата отмечается на государственном уровне по распоряжению президента страны Владимира Путина.

— Уверен, что многочисленные мероприятия, проводимые в рамках его празднования, будут в значительной мере способствовать укреплению извечных духовных ценностей, дальнейшему сплочению нашего многонационального народа, восстановлению исторической справедливости, — заявил президент Татарстана.

Фото: Максим Платонов

— Ураза-байрам — праздник добрых дел и милосердия. Замечательной традицией стало проведение в Татарстане многолюдных ифтаров, красочных детских праздников, культурно-просветительских и благотворительных мероприятий. Убежден, что мусульмане республики великодушно поделятся своим душевным теплом и праздничной трапезой со всеми немощными и нуждающимися, и особенно с теми, кто сегодня оказался в самой большой беде — беженцами и вынужденными переселенцами, — обратился Минниханов к верующим.

В прошлом году Ураза-байрам отмечался 13 мая. С праздником мусульман поздравлял президент России Владимир Путин.

Татьяна Демина