Доход мэра Челнов Магдеева за год сократился в пять раз — до 5,3 млн рублей

Доход мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева за год сократился в пять раз — по итогам 2021 года он составил 5,3 млн рублей, сообщает Chelny-biz.



В 2020 году Магдеев задекларировал почти 26 млн рублей. Тогда часть суммы составили средства от продажи имущества. Еще годом ранее, в 2019-м, глава Челнов задекларировал 4,9 млн рублей.

Супруги Магдеевы владеют квартирами площадью 94,4 кв. м и 198 кв. м. Еще у мэра Челнов есть автомобиль «Нива», но уже без прицепа.

Вчера стало известно, что по итогам 2021 года министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров вместе с супругой заработали более 193,1 млн рублей. Его семья заработала больше других семей членов правительства республики.

Маргарита Головатенко