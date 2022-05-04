В Татарстане за первый квартал зафиксировали 650 случаев отравления алкоголем, наркотиками и лекарствами

В первом квартале 2022 года в Татарстане зафиксировали 650 случаев острых отравлений химической этиологии в быту. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество снизилось на 8,2%.



Из общего числа случаев острых отравлений химической этиологии лидирующие позиции занимают: алкогольные отравления, самолечение, ошибочный прием лекарств (33%), преднамеренное употребление с целью одурманивания и суициды (25,4%). На другие обстоятельства приходится 41,6%.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Чаще всего отравление было у мужчин — 63%. Женщины обращались с ним в 1,7 раза реже: на них приходится 37% случаев, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

56% отравлений регистрировали среди безработных; 14% — среди работающего населения; 11,2% — среди пенсионеров; 7,8% — школьников; 4,6% — учащихся. На лица в возрасте 18 лет и старше приходится 82,5% отравлений, на подростковое население (15—17 лет) — 5%, на детское население (0—14 лет) — 12,5%.



33,2% отравлений приходится на химические вещества, 23,7% — алкоголь и спиртосодержащую продукцию, 23% — отравления лекарственными препаратами, 20,1% — наркотические вещества.

В конце марта Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило, что в республике за январь — февраль текущего года было зафиксировано 97 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 3,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.



Татьяна Леухина