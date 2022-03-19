В Татарстане снизилось количество острых отравлений алкоголем

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь — февраль текущего года зафиксировано 97 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 3,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

Основную долю пострадавших составляют жители республики от 18 лет и старше. На подростков и детей приходится по 2% случаев. В 55% случаев отравились неработающие татарстанцы, в 14,4% — работающее население. Остальные — школьники, пенсионеры и др.

Фото: realnoevremya.ru

Показатель смертности от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией за указанный период составил 1,2 на 100 тысяч населения или 46 случаев. Это на 9% выше, чем в январе — феврале 2021 года.



В феврале сообщалось, что 41-летнего жителя республики заподозрили в продаже немаркированного алкоголя и обвинили по двум статьям. В частности, он приобрел на оптовом рынке 450 литров алкоголя без акцизных и федеральных специальных марок на 45 тысяч рублей. Затем обвиняемый реализовал продукцию гражданину на трассе, возле придорожного кафе.

Диана Жиленкова