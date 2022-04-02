«Зенит» досрочно выиграл регулярный чемпионат России по волейболу

Казанский «Зенит» обыграл «Факел» из Нового Уренгоя в трех партиях в матче 24-го тура Париматч — Суперлиги по волейболу. Встреча в гостях завершилась со счетом 3-0 (25:21, 25:22, 25:20).

Казанцы одержали 23 победы в 24 матчах и стали победителем регулярного чемпионата за два тура до его окончания.

«Зенит» — десятикратный чемпион России, в прошлом сезоне клуб занял пятое место. В следующем туре казанский клуб сыграет дома против «Уфы» 10 апреля.



19 марта «Зенит-Казань» обыграл «Кузбасс». Игра в столице Татарстана и завершилась со счетом 3:1 (25:19, 25:15, 20:25, 25:12).

Татьяна Леухина