Строительство трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург подорожало до 800 млрд рублей — это много или мало?

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что строительство трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург подорожало до более чем 800 миллиардов рублей.



По его словам, это произошло из-за подорожания стройматериалов и дополнительных объемов работы. В частности, это касается продления автодороги с учетом выхода на Екатеринбург. Хуснуллин отметил, что дополнительных усилий потребовало появление карстов — подземных пустот, образующихся из-за грунтовых вод, на территории Нижнего Новгорода.



Фото: Максим Платонов

Также вице-премьер добавил, что график строительства идет с отставанием на 5%, но в целом выдерживается. Трассу планируется построить за три — три с половиной года и запустить движение.

800 миллиардов рублей — это:

$11 миллиардов или €10,4 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. На 177 миллиардов рублей больше , чем оценивалась трасса в декабре 2021 года — тогда проект стоил 623 миллиарда рублей.

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Дарья Акимова