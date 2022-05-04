Новости общества

09:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования

08:45, 04.05.2022
В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования
Фото: flickr.com

В армии Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Telegram-канал минобороны республики.

— <…> воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач, — говорится в публикации.

Проверка проводится с целью оценить готовность и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций, отметили в ведомстве.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем