В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования
В армии Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Telegram-канал минобороны республики.
— <…> воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач, — говорится в публикации.
Проверка проводится с целью оценить готовность и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций, отметили в ведомстве.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым