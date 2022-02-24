Лукашенко: Белоруссия не будет втягиваться в войну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными заявил, что страна не будет втягиваться в войну между Россией и Украиной. Об этом сообщает издание «Белта».

По его словам, Белоруссию об этом также никто не просил. Он считает, что стороны способны сами разобраться. При этом он добавил, что, если понадобится, страна окажет всяческую поддержку.

Лукашенко подчеркнул, что жители Белоруссии должны быть уверены, что власти не сделают никаких ошибочных шагов.

Фото: pixabay.com

Сегодня Лукашенко выступил с заявлениями по ситуации в Донбассе — главное из его речи в материале «Реального времени».

Дарья Акимова