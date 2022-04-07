Лукашенко сообщил о проведении на Украине спецоперации по освобождению белорусских граждан

Белоруссия провела на Украине спецоперацию по освобождению белорусских граждан. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

— Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами, — приводит его слова агентство БелТА.

Фото: ru.wikipedia.org

В результате все белорусские граждане были освобождены. Всех, кто был задействован в спецоперации, Лукашенко поручил представить к государственным наградам.

— Если там у нас один, два, три, пять человек где-то остались, надо жестко поставить условия (пусть Макей [глава МИД Белоруссии] разговаривает с этим послом Украины), что, если это не будет сделано, мы уже ответим по-другому. Они очень многим рискуют, — добавил президент Белоруссии.

В марте Лукашенко заявил, что Россия предлагает Украине стать такой, как Белоруссия. По словам белорусского президента, страна не должна быть «плацдармом для нападения на Россию», иметь ядерное оружие и угрожать российскому государству.



Диана Жиленкова