Минобороны России: в Харькове СБУ задерживает граждан за пророссийские взгляды

В Харькове боевики батальонов территориальной обороны и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят рейды по выявлению местных жителей с пророссийскими взглядами или осуждающих действующую власть Украины. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, задерживают и увозят в неизвестном направлении тех граждан, в чьих телефонах обнаружатся переписки подобного содержания, а также вызовы на номера российских абонентов. Как отметил Мизинцев, до сих пор так и не вернулись домой десятки задержанных.

По его словам, достоверно установлено, что подобные масштабные рейды ранее прошли в Николаеве, Сумах, Чернигове и других населенных пунктах. Эти и другие действия украинских неонацистов прямым образом доказывают бесчеловечную жестокость по отношению к мирному населению, передает «РИА Новости».

Фото: кадр видео Минобороны России

Несколько дней назад в Минобороны заявили, что в ходе таких рейдов националисты принудительно изымают ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны.

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Диана Жиленкова