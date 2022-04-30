В Минобороны России заявили, что на Украине задерживают жителей за пророссийские взгляды

Фото: скриншот видео Минобороны России

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что в Николаеве военнослужащие территориальной обороны Украины проводят рейды для проверки местных жителей на предмет наличия у них пророссийских взглядов и фактов передачи какой-либо информации российским военным или военным народных республик Донбасса.

По его словам, поводами для задержания становятся звонки и сообщения на российские номера, установленное на телефон приложение Telegram и подписки на российские каналы в соцсетях. Мизинцев отметил, что всех подозреваемых задерживают, подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ и физической расправой над родственниками.

Кроме того, в ходе рейдов националисты принудительно изымают ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны, а также принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов. Мизинцев добавил, что десятки задержанных не вернулись домой, и об их судьбе ничего неизвестно.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Также в Минобороны рассказали, что украинские националисты заминировали дамбу Николаевского водохранилища в Марганце Днепропетровской области. Это сделано, чтобы взорвать ее и обвинить в этом подразделения российских войск.

Дарья Акимова