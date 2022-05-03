На Украине сообщили, что не отказались от намерения присоединиться к НАТО

Власти Украины не отказались от намерения присоединиться к НАТО, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции страны Ольга Стефанишина.



Она указала, что Киев еще желает присоединиться к альянсу. При этом, по ее словам, НАТО нерешительно в отношении Украины: «Сообщения НАТО по Украине были немного разочаровывающими, и, конечно, мы ожидали большего», — сообщает ТАСС.

Несколькими днями ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению спецоперации России на Украине путем достижения политических договоренностей.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО фокусирует свои усилия на том, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за ее пределами.

Маргарита Головатенко