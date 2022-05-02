Канцлер ФРГ заявил, что ЕС прекратит поставки угля из России летом

Евросоюз летом прекратит импорт российского угля, а до конца года откажется от российской нефти, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете The Indian Express.

Он отметил, что в настоящее время ведется «амбициозная» политика по сокращению зависимости от импорта ископаемого топлива из России:

— Мы прекратим поставки российского угля этим летом, мы откажемся от российской нефти до конца года, и мы серьезно сократим поставки газа из РФ, — приводит его слова ТАСС.

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До этого Шольц заявлял, что Германия снизит зависимость от российского газа «значительно быстрее любых графиков».

СМИ сообщали, что расходы ФРГ на российскую нефть могут вырасти с €11,4 млрд до €14,3 млрд, на газ — с €8,8 млрд до €17,6 млрд по сравнению с прошлым годом. Кроме этого, €2 млрд должны пойти на оплату за импорт угля.

Маргарита Головатенко