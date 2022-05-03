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Боррель заявил о возможном отключении от SWIFT новых российских банков

07:27, 03.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Боррель заявил о возможном отключении от SWIFT новых российских банков
Фото: realnoevremya.ru

Отключить от SWIFT могут еще больше российских банков, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Какие финансовые организации могут попасть под рестрикции, он не уточнил.

— В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут. А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти, — приводит его слова «РИА Новости».

После начала Россией специальной операции на Украине Евросоюз принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Сейчас обсуждается шестой.

Фото: wikipedia.org / Unión Europea en Perú from Lima

Еврокомиссия обсудит шестой пакет санкций ЕС против России во вторник, 3 мая, на заседании коллегии еврокомиссаров.

Вчера канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз летом прекратит импорт российского угля, а до конца года откажется от российской нефти. Сейчас ведется «амбициозная» политика по сокращению зависимости от импорта ископаемого топлива из России.

Маргарита Головатенко
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