Боррель заявил о возможном отключении от SWIFT новых российских банков

Отключить от SWIFT могут еще больше российских банков, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Какие финансовые организации могут попасть под рестрикции, он не уточнил.



— В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут. А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти, — приводит его слова «РИА Новости».

После начала Россией специальной операции на Украине Евросоюз принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Сейчас обсуждается шестой.

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Еврокомиссия обсудит шестой пакет санкций ЕС против России во вторник, 3 мая, на заседании коллегии еврокомиссаров.

Вчера канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз летом прекратит импорт российского угля, а до конца года откажется от российской нефти. Сейчас ведется «амбициозная» политика по сокращению зависимости от импорта ископаемого топлива из России.

Маргарита Головатенко