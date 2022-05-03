Главное о коронавирусе на 3 мая: всплеск заболеваемости возможен при новом штамме, ДНР отменила масочный режим
Смертность от коронавируса в Татарстане выросла почти в два раза
За последние сутки в Татарстане выявлено 208 случаев заражения коронавирусом. Всего на 3 мая общее количество инфицированных в республике достигло 145 256. Выздоровели за весь период 139 230 человек, в том числе 217 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 982 человека. За минувшие сутки в Татарстане не зарегистрировано ни одного случая смерти от СOVID-19. Госпитализированы еще 36 человек.
- В январе — марте 2022 года COVID-19 стал основной причиной смерти 1 444 татарстанцев, следует из данных Росстата. При этом лишь у 785 из них в организме обнаружили вирус. У остальных 659 он предполагается как основная причина смерти, но не идентифицирован, необходимы дополнительные медицинские исследования. При этом в январе — марте 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти 778 жителей Татарстана. То есть число летальных исходов выросло почти в два раза.
- В первом квартале этого года больше всего смертей от коронавируса в Татарстане зарегистрировали в феврале — 790. У 422 умерших инфекцию идентифицировали, а у 368 она лишь подразумевается как основная причина летального исхода. В марте зафиксировали 367 смертей от COVID-19, а в январе — 287, следует из данных Росстата.
Шесть из десяти работодателей ведут учет вакцинированных сотрудников
За последние сутки в России выявили 5 466 новых случаев коронавируса, вылечились 7 052 пациента. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 201 074 человек, а выздоровевших — до 17 563 272. За сутки болезнь унесла жизни 125 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 376 292 человека. За минувшие сутки госпитализировали 1 441 человека.
- Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что новая волна коронавируса после майских праздников возможна лишь при условии появления нового подвида COVID-19. Однако небольшой подъем заболеваемости все же будет. Специалист связывает это со снижением иммунитета у переболевших в январе — феврале.
- У пожилых людей после перенесенного коронавируса страдает память, напомнила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. В связи с этим программа реабилитации доля них должна содержать когнитивный тренинг и специально разработанные упражнения. Молодым людям же больше стоит уделить внимание физической активности после COVID-19. У пожилых граждан реабилитация должна быть комплексной, утверждает Ткачева.
- Согласно исследованию, в России шесть из десяти работодателей ведут учет вакцинированных от коронавируса сотрудников. Как правило, этим занимаются крупные организации с численностью персонала более тысячи человек. Что касается отраслей компаний, чаще вопрос вакцинации поставлен на контроль в банковской сфере (73%) и торговле (69%). Реже всего за этим следят в отрасли информационных технологий (32%).
- За последние сутки в России выполнили 71 тысячу тестов на COVID-19. В обшей сложности на 3 мая в стране проведено более 290,8 миллиона лабораторных исследований на коронавирус, следует из данных Роспотребнадзора.
Хорватия и Швейцария отменили ковидные ограничения на въезд
В мире коронавирусом нового типа на 10.2 (мск) заразились 514 270 299 человек, 6 238 317 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (81 444 332). На второй строчке — Индия (43 084 913), на третьей — Бразилия (30 460 997), на четвертой — Франция (28 881 384), на пятой — Германия (24 927 339).
Больше всего смертей зафиксировано в США (993 999). За ними следуют Бразилия (663 838), Индия (523 889), Россия (368 595, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 338).
- Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отменил требования об обязательной социальной дистанции и масочном режиме. Вместе с этим сохраняется требование о вакцинации работников — в госорганах, местных администрациях, на предприятиях, в учреждениях и организациях должны быть привиты против коронавируса не менее 90% сотрудников.
- Со 2 мая въехать в Швейцарию можно в обычном порядке — власти страны отменили ковидные ограничения, действовавшие с 2020 года. Решение принято «с учетом положительной эволюции эпидемиологической ситуации». Желающим посетить Швейцарию теперь не потребуется предъявлять сертификат о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе.
- Свободно въехать теперь можно и в Хорватию. Власти страны не стали продлевать временное ограничение пересечения пограничных переходов. «Въезд в Хорватию разрешен на основании условий, которые действовали до пандемии, а именно предусмотренных шенгенским кодексом о границах, законом об иностранцах и других, без соблюдения эпидемиологических условий», — уточнили в МВД страны.
- С 3 мая перестанут действовать и ограничения на въезд в Сербию. Как ее гражданам, так и иностранцам не придется предъявлять для пересечения границы негативный ПЦР-тест, быстрый антиген-тест или сертификат о перенесенном заболевании коронавирусом или вакцинации. Решение о снятии мер контроля власти Сербии объяснили текущей эпидемиологической обстановкой в стране.
- Вице-президент США Камала Харрис получила отрицательный результат экспресс-теста на коронавирус. Она планируется вернуться к очному формату работы уже завтра.
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