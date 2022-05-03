Главное о коронавирусе на 3 мая: всплеск заболеваемости возможен при новом штамме, ДНР отменила масочный режим

Фото: Максим Платонов

Смертность от коронавируса в Татарстане выросла почти в два раза

За последние сутки в Татарстане выявлено 208 случаев заражения коронавирусом. Всего на 3 мая общее количество инфицированных в республике достигло 145 256. Выздоровели за весь период 139 230 человек, в том числе 217 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 982 человека. За минувшие сутки в Татарстане не зарегистрировано ни одного случая смерти от СOVID-19. Госпитализированы еще 36 человек.



В январе — марте 2022 года COVID-19 стал основной причиной смерти 1 444 татарстанцев, следует из данных Росстата. При этом лишь у 785 из них в организме обнаружили вирус. У остальных 659 он предполагается как основная причина смерти, но не идентифицирован, необходимы дополнительные медицинские исследования. При этом в январе — марте 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти 778 жителей Татарстана. То есть число летальных исходов выросло почти в два раза.

Фото: Максим Платонов

В первом квартале этого года больше всего смертей от коронавируса в Татарстане зарегистрировали в феврале — 790. У 422 умерших инфекцию идентифицировали, а у 368 она лишь подразумевается как основная причина летального исхода. В марте зафиксировали 367 смертей от COVID-19, а в январе — 287, следует из данных Росстата.

Шесть из десяти работодателей ведут учет вакцинированных сотрудников

За последние сутки в России выявили 5 466 новых случаев коронавируса, вылечились 7 052 пациента. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 201 074 человек, а выздоровевших — до 17 563 272. За сутки болезнь унесла жизни 125 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 376 292 человека. За минувшие сутки госпитализировали 1 441 человека.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что новая волна коронавируса после майских праздников возможна лишь при условии появления нового подвида COVID-19. Однако небольшой подъем заболеваемости все же будет. Специалист связывает это со снижением иммунитета у переболевших в январе — феврале.

У пожилых людей после перенесенного коронавируса страдает память, напомнила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. В связи с этим программа реабилитации доля них должна содержать когнитивный тренинг и специально разработанные упражнения. Молодым людям же больше стоит уделить внимание физической активности после COVID-19. У пожилых граждан реабилитация должна быть комплексной, утверждает Ткачева.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно исследованию, в России шесть из десяти работодателей ведут учет вакцинированных от коронавируса сотрудников. Как правило, этим занимаются крупные организации с численностью персонала более тысячи человек. Что касается отраслей компаний, чаще вопрос вакцинации поставлен на контроль в банковской сфере (73%) и торговле (69%). Реже всего за этим следят в отрасли информационных технологий (32%).



За последние сутки в России выполнили 71 тысячу тестов на COVID-19. В обшей сложности на 3 мая в стране проведено более 290,8 миллиона лабораторных исследований на коронавирус, следует из данных Роспотребнадзора.

Фото: Максим Платонов

Хорватия и Швейцария отменили ковидные ограничения на въезд

В мире коронавирусом нового типа на 10.2 (мск) заразились 514 270 299 человек, 6 238 317 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (81 444 332). На второй строчке — Индия (43 084 913), на третьей — Бразилия (30 460 997), на четвертой — Франция (28 881 384), на пятой — Германия (24 927 339).



Больше всего смертей зафиксировано в США (993 999). За ними следуют Бразилия (663 838), Индия (523 889), Россия (368 595, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 338).

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отменил требования об обязательной социальной дистанции и масочном режиме. Вместе с этим сохраняется требование о вакцинации работников — в госорганах, местных администрациях, на предприятиях, в учреждениях и организациях должны быть привиты против коронавируса не менее 90% сотрудников.



Со 2 мая въехать в Швейцарию можно в обычном порядке — власти страны отменили ковидные ограничения, действовавшие с 2020 года. Решение принято «с учетом положительной эволюции эпидемиологической ситуации». Желающим посетить Швейцарию теперь не потребуется предъявлять сертификат о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе.

Фото: Максим Платонов

Свободно въехать теперь можно и в Хорватию. Власти страны не стали продлевать временное ограничение пересечения пограничных переходов. «Въезд в Хорватию разрешен на основании условий, которые действовали до пандемии, а именно предусмотренных шенгенским кодексом о границах, законом об иностранцах и других, без соблюдения эпидемиологических условий», — уточнили в МВД страны.

С 3 мая перестанут действовать и ограничения на въезд в Сербию. Как ее гражданам, так и иностранцам не придется предъявлять для пересечения границы негативный ПЦР-тест, быстрый антиген-тест или сертификат о перенесенном заболевании коронавирусом или вакцинации. Решение о снятии мер контроля власти Сербии объяснили текущей эпидемиологической обстановкой в стране.

Фото: Илья Репин (архив)

Вице-президент США Камала Харрис получила отрицательный результат экспресс-теста на коронавирус. Она планируется вернуться к очному формату работы уже завтра.

Татьяна Демина