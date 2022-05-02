62% организаций России ведут учет привитых сотрудников

Шесть из десяти работодателей ведут учет вакцинированных от коронавируса сотрудников, в большинстве компаний привиты 80% персонала и более, таковы данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob среди 10 тысяч респондентов в 195 населенных пунктах в период с 14 по 27 апреля.



Эксперты предполагают, что летом может начаться новая волна COVID-19. Учет количества привитых сотрудников ведут 62% организаций, нет такой практики в 32% компаний. Как правило, учет ведут крупные организации с численностью персонала более тысячи человек (79%), тогда как среди малого бизнеса таковых только 54%.

Что касается отраслей компаний, чаще вопрос вакцинации поставлен на контроль в банковской сфере (73%) и торговле (69%). Реже всего за этим следят в отрасли информационных технологий (32%).

Сейчас 80% сотрудников и более вакцинированы в 68% компаний. В 15% организаций привиты от 50% до 80% работников, в каждой десятой — от 30% до 50%.

Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах по состоянию на 25 апреля прививку от коронавируса сделали 295 тысяч человек, что составляет 89,6% от плана. Полный курс вакцинации завершили 227 597 челнинцев.

Маргарита Головатенко