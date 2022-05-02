Псаки: США согласны с Россией в том, что в случае ядерной войны победителей не будет

США согласны с Россией в том, что в случае начала ядерной войны победителей быть не может. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Я бы сказала, что сами россияне на протяжении какого-то времени, в том числе в прошлом году, ясно давали понять: победить в ядерной войне невозможно. Мы с этим согласны, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Псаки отдельно подчеркнула, что президент США Джо Байден не намерен посылать американские войска на Украину.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно заявлял, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны. Эту опасность, как отметил глава МИД, нельзя недооценивать.

На прошлой неделе глава американского Минобороны Ллойд Остин сообщил, что ядерный конфликт из-за ситуации вокруг Украины невозможен. По его словам, все члены международного сообщества делают все необходимое, чтобы этого не случилось.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что заявления стран Запада о якобы исходящей от Москвы ядерной угрозе — фейк. Страна выступает против такого варианта событий.



Татьяна Леухина