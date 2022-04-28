Захарова сообщила, что заявления Запада об исходящей от Москвы ядерной угрозе являются фейком

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления стран Запада о якобы исходящей от Москвы ядерной угрозе являются фейком. По ее словам, страна выступает против такого варианта событий.

— Мы сделали все возможное, чтобы не допустить ядерной войны, создать все необходимые препоны на пути скатывания к такому сценарию (они, к счастью, оправдали себя в «холодной войне» и работают сейчас), потому что понимаем реальные риски и угрозы, которые несет безответственное поведение в этой сфере, — написала Захарова в своем telegram-канале.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера глава американского Минобороны Ллойд Остин заявил, что ядерный конфликт из-за ситуации вокруг Украины невозможен. По его словам, все члены международного сообщества делают все необходимое, чтобы этого не случилось.

Причем несколько дней назад министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны. Эту опасность, как отметил глава МИД, нельзя недооценивать.

Диана Жиленкова