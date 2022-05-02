За сутки в Россию из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины эвакуировали более 11 тысяч человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

В Россию из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины эвакуировали 11 550 человек за сутки. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Россию за сутки поступило 103 обращения с просьбами об эвакуации с Украины. Проведено восемь гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, передает ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Вчера Минобороны России сообщило, что с территории завода «Азовсталь» 30 апреля — 1 мая вышел 101 человек. 32 из них — остались в ДНР, 69 выехали на территории, подконтрольные Киеву. Их передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста. В настоящее время они в составе автоколонны выехали в направлении города Запорожье.

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Татьяна Леухина