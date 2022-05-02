В России за сутки выявили 6 207 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6 207 случаев заболевания коронавирусом. Всего заразившихся по стране зарегистрировали 18 195 608 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 2 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 502 человека. Всего вылечившихся — 17 556 220 россиян.

За сутки коронавирус унес жизни 136 россиян. В общей сложности от инфекции скончались 376 167 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России зарегистрировали 7 047 новых случаев COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, стране и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатнеко