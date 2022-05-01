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В России зарегистрировали 7 047 новых случаев COVID-19

11:14, 01.05.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 7 047 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 7 047 случаев COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировали 18 189 401 случай, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Количество госпитализаций за сутки составило 1 442. Выздоровели 8 733 пациента, всего — 17 548 718.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За сутки инфекция унесла жизни 147 человек, общее число умерших достигло 376 031.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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