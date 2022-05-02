Главное о коронавирусе на 2 мая: Гейтс о новом смертоносном штамме, рост заболеваемости после майских выходных
В Татарстане продолжают фиксировать случаи смерти от COVID-19
За последние сутки в Татарстане выявлено 210 случаев заражения коронавирусом. Всего на 2 мая общее количество инфицированных в республике достигло 145 048. Выздоровели за весь период 139 013 человек, в том числе 214 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 982 человека, за минувшие сутки — трое. Госпитализирован за сутки 31 человек.
- Накануне стало известно о еще двух умерших от коронавируса татарстанцах. Число госпитализированных с COVID-19 за предыдущие сутки в республике составило 40 человек.
Россиянам советуют ревакцинироваться перед вспышкой коронавируса
За последние сутки в России выявили 6 207 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 502 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 195 608 человек, а выздоровевших — до 17 556 220. За сутки болезнь унесла жизни 136 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 376 167 человек.
- В Москве после майских праздников может вырасти заболеваемость коронавирусом, предупредил врач-инфекционист Николай Малышев. По его прогнозу, ее подъем не будет значительным, так как количество выезжающих за границу россиян сократилось.
- Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова считает, что в России вспышка коронавируса из-за «стелс-омикрона» произойдет в конце мая — начале июня. На фоне этого тем гражданам, у которых уровень антител в единицах BAU меньше 500, она посоветовала ревакцинироваться.
- По подсчетам ТАСС, количество зарегистрированных в России за последнюю неделю новых случаев заражения СOVID-19 оказалось минимальным с сентября 2020 года — 52 264 инфицированных. Меньше недельный показатель в последний раз был за 21—27 сентября 2020-го.
- Снижается в России и количество зарегистрированных случаев смерти от COVID-19. По подсчетам ТАСС, за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей показатель упал на 19,5%. За минувшие семь дней в стране зафиксировали 1 129 летальных исходов, причиной которых стал коронавирус.
- За последние сутки в России провели 119 тысяч тестов на COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выполнили более 290,7 миллиона лабораторных исследований на коронавирус, следует из данных Роспотребнадзора.
Шесть районов Шанхая вышли на нулевой прирост COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 10.21 (мск) заразились 513 875 844 человека, 6 236 553 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (81 365 218). На второй строчке — Индия (43 082 345), на третьей — Бразилия (30 454 499), на четвертой — Франция (28 872 621), на пятой — Германия (24 813 817).
Больше всего смертей зафиксировано в США (993 733). За ними следуют Бразилия (663 752), Индия (523 869), Россия (368 463, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 334).
- «Эта пандемия все еще угрожает нам появлением варианта [COVID-19], который будет еще более заразным и еще более фатальным», — считает основатель Microsoft Билл Гейтс. Однако, по его прогнозу, это маловероятно. Уровень риска появления нового, более смертоносного штамма коронавируса превышает 5%, утверждает Гейтс.
- Новая Зеландия с 1 мая отменила требования по карантину для иностранных туристов и бизнесменов из 60 безвизовых стран. Однако по-прежнему обязательным условием для въезда остается полная вакцинация и отрицательный результат теста на COVID-19, сданного перед отъездом.
- В столице Китая из-за вспышки коронавируса возобновили работу инфекционной больницы Сяотаншань. Пока работает лишь один из девяти корпусов, в который госпитализировали более 10 человек c коронавирусом. В целом медучреждение рассчитано на 1 200 пациентов.
- В апреле 2022 года в мире зарегистрировали около 24 миллионов новых случаев коронавируса, что в два раза меньше, чем за март, следует из подсчетов ТАСС. На первом месте по заболеваемости находится Республика Корея. Там за прошлый месяц зафиксировали 3,8 миллиона заражений COVID-19. На втором месте по приросту новых случаев коронавируса — ФРГ (+3,3 миллиона), на третьем — Франция (+2,9 миллиона).
- Шесть из 16 районов Шанхая — Фэнсянь, Цзиньшань, Чунмин, Цинпу, Сунцзян и Путо — вышли на нулевой прирост новых случаев заражения COVID-19. Карантин ослабили для 15 миллионов жителей мегаполиса, в котором проживают всего около 25 миллионов человек.
- Власти Литвы отменили почти все антиковидные ограничения со 2 мая — срок действия режима экстремальной ситуации закончился. Теперь ношение масок в стране не требование, а рекомендация. Исключение — больницы и дома престарелых, там носить средства индивидуальной защиты обязательно.
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