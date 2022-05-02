Главное о коронавирусе на 2 мая: Гейтс о новом смертоносном штамме, рост заболеваемости после майских выходных

Фото: Максим Платонов

В Татарстане продолжают фиксировать случаи смерти от COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлено 210 случаев заражения коронавирусом. Всего на 2 мая общее количество инфицированных в республике достигло 145 048. Выздоровели за весь период 139 013 человек, в том числе 214 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 982 человека, за минувшие сутки — трое. Госпитализирован за сутки 31 человек.



Накануне стало известно о еще двух умерших от коронавируса татарстанцах. Число госпитализированных с COVID-19 за предыдущие сутки в республике составило 40 человек.

Фото: Максим Платонов

Россиянам советуют ревакцинироваться перед вспышкой коронавируса

За последние сутки в России выявили 6 207 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 502 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 195 608 человек, а выздоровевших — до 17 556 220. За сутки болезнь унесла жизни 136 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 376 167 человек.

В Москве после майских праздников может вырасти заболеваемость коронавирусом, предупредил врач-инфекционист Николай Малышев. По его прогнозу, ее подъем не будет значительным, так как количество выезжающих за границу россиян сократилось.

Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова считает, что в России вспышка коронавируса из-за «стелс-омикрона» произойдет в конце мая — начале июня. На фоне этого тем гражданам, у которых уровень антител в единицах BAU меньше 500, она посоветовала ревакцинироваться.

Фото: Максим Платонов

По подсчетам ТАСС, количество зарегистрированных в России за последнюю неделю новых случаев заражения СOVID-19 оказалось минимальным с сентября 2020 года — 52 264 инфицированных. Меньше недельный показатель в последний раз был за 21—27 сентября 2020-го.

Снижается в России и количество зарегистрированных случаев смерти от COVID-19. По подсчетам ТАСС, за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей показатель упал на 19,5%. За минувшие семь дней в стране зафиксировали 1 129 летальных исходов, причиной которых стал коронавирус.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России провели 119 тысяч тестов на COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выполнили более 290,7 миллиона лабораторных исследований на коронавирус, следует из данных Роспотребнадзора.

Шесть районов Шанхая вышли на нулевой прирост COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.21 (мск) заразились 513 875 844 человека, 6 236 553 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (81 365 218). На второй строчке — Индия (43 082 345), на третьей — Бразилия (30 454 499), на четвертой — Франция (28 872 621), на пятой — Германия (24 813 817).



Больше всего смертей зафиксировано в США (993 733). За ними следуют Бразилия (663 752), Индия (523 869), Россия (368 463, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 334).

«Эта пандемия все еще угрожает нам появлением варианта [COVID-19], который будет еще более заразным и еще более фатальным», — считает основатель Microsoft Билл Гейтс. Однако, по его прогнозу, это маловероятно. Уровень риска появления нового, более смертоносного штамма коронавируса превышает 5%, утверждает Гейтс.

Новая Зеландия с 1 мая отменила требования по карантину для иностранных туристов и бизнесменов из 60 безвизовых стран. Однако по-прежнему обязательным условием для въезда остается полная вакцинация и отрицательный результат теста на COVID-19, сданного перед отъездом.

Фото: Максим Платонов (архив)

В столице Китая из-за вспышки коронавируса возобновили работу инфекционной больницы Сяотаншань. Пока работает лишь один из девяти корпусов, в который госпитализировали более 10 человек c коронавирусом. В целом медучреждение рассчитано на 1 200 пациентов.

В апреле 2022 года в мире зарегистрировали около 24 миллионов новых случаев коронавируса, что в два раза меньше, чем за март, следует из подсчетов ТАСС. На первом месте по заболеваемости находится Республика Корея. Там за прошлый месяц зафиксировали 3,8 миллиона заражений COVID-19. На втором месте по приросту новых случаев коронавируса — ФРГ (+3,3 миллиона), на третьем — Франция (+2,9 миллиона).

Фото: Максим Платонов

Шесть из 16 районов Шанхая — Фэнсянь, Цзиньшань, Чунмин, Цинпу, Сунцзян и Путо — вышли на нулевой прирост новых случаев заражения COVID-19. Карантин ослабили для 15 миллионов жителей мегаполиса, в котором проживают всего около 25 миллионов человек.

Власти Литвы отменили почти все антиковидные ограничения со 2 мая — срок действия режима экстремальной ситуации закончился. Теперь ношение масок в стране не требование, а рекомендация. Исключение — больницы и дома престарелых, там носить средства индивидуальной защиты обязательно.

Татьяна Демина