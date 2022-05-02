Новая Зеландия ввела санкции против 170 сенаторов и шести предприятий России

Правительство Новой Зеландии на фоне ситуации вокруг Украины объявило о новых санкциях в отношении большинства членов Совета Федерации и ряда оборонных предприятий России, сообщила глава МИД Нанаия Махута.



По ее словам, этим страна демонстрирует намерение продолжать преследование «тех, кто несет ответственность за вторжение», сообщает ТАСС.

Как поясняется в заявлении, очередной пакет санкций коснется 170 членов Совета Федерации Федерального собрания РФ и шести оборонных предприятий. Их список пока не публикуется.

Фото: wikipedia.org / New Zealand Labour Party

В начале апреля правительство Новой Зеландии заявило о намерении ввести пошлины в размере 35% на все ввозимые из России товары. Запрет на экспорт будет касаться оборудования, связанного с информационно-коммуникационными технологиями, и двигателей.

До этого, в марте, правительство Новой Зеландии ограничило въезд 364 жителям РФ, которые связаны с политической и военной деятельностью. Утверждалось, что заморозят активы российских властей в случае их обнаружения.

Маргарита Головатенко