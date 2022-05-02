Новая Зеландия ввела санкции против 170 сенаторов и шести предприятий России
Правительство Новой Зеландии на фоне ситуации вокруг Украины объявило о новых санкциях в отношении большинства членов Совета Федерации и ряда оборонных предприятий России, сообщила глава МИД Нанаия Махута.
По ее словам, этим страна демонстрирует намерение продолжать преследование «тех, кто несет ответственность за вторжение», сообщает ТАСС.
Как поясняется в заявлении, очередной пакет санкций коснется 170 членов Совета Федерации Федерального собрания РФ и шести оборонных предприятий. Их список пока не публикуется.
В начале апреля правительство Новой Зеландии заявило о намерении ввести пошлины в размере 35% на все ввозимые из России товары. Запрет на экспорт будет касаться оборудования, связанного с информационно-коммуникационными технологиями, и двигателей.
До этого, в марте, правительство Новой Зеландии ограничило въезд 364 жителям РФ, которые связаны с политической и военной деятельностью. Утверждалось, что заморозят активы российских властей в случае их обнаружения.
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