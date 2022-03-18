Правительство Новой Зеландии объявило о введении очередных санкций против России

Власти Новой Зеландии объявили о введении новых санкций против России. Так, правительство установило запрет на въезд в страну 364 жителям РФ, которые связаны с политической и военной деятельностью.

Кроме того, государство заморозит в случае обнаружения активы российского президента Владимира Путина и 12 членов Совета безопасности, включая премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и др.

Фото: kremlin.ru

Как рассказала глава МИД Новой Зеландии Нанаия Махута, в ближайшие недели стоит ожидать дополнительных ограничительных мер, передает ТАСС.

На прошлой неделе страна ввела санкции против 100 россиян, связанных со спецоперацией РФ на Украине. Напомним, против граждан РФ ограничительные меры ввел ряд других государств.

Диана Жиленкова