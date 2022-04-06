Новая Зеландия введет тарифы в 35% на импорт из России

Правительство Новой Зеландии намерено ввести пошлины в размере 35% на все ввозимые из России товары, сообщает ТАСС.



Существующие запреты на экспорт распространятся на промышленную продукцию, связанную со стратегическими отраслями промышленности России. Запрет на экспорт будет касаться оборудования, связанного с информационно-коммуникационными технологиями, и двигателей. Новые правила вступят в силу 25 апреля.

В марте правительство Новой Зеландии ограничило въезд 364 жителям РФ, которые связаны с политической и военной деятельностью. Утверждалось, что заморозят активы российских властей в случае их обнаружения.

Маргарита Головатенко