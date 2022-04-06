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Новая Зеландия введет тарифы в 35% на импорт из России

06:41, 06.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Новая Зеландия введет тарифы в 35% на импорт из России
Фото: pixabay.com

Правительство Новой Зеландии намерено ввести пошлины в размере 35% на все ввозимые из России товары, сообщает ТАСС.

Существующие запреты на экспорт распространятся на промышленную продукцию, связанную со стратегическими отраслями промышленности России. Запрет на экспорт будет касаться оборудования, связанного с информационно-коммуникационными технологиями, и двигателей. Новые правила вступят в силу 25 апреля.

В марте правительство Новой Зеландии ограничило въезд 364 жителям РФ, которые связаны с политической и военной деятельностью. Утверждалось, что заморозят активы российских властей в случае их обнаружения.

Маргарита Головатенко
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