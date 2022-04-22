DWN: Германия в 2022 году заплатит рекордные €33,9 млрд за российские нефть и газ

В этом году Германия заплатит России рекордную цену за энергоносители, сообщает RT со ссылкой на издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.



Расходы на российскую нефть могут вырасти с €11,4 млрд до €14,3 млрд, на газ — с €8,8 млрд до €17,6 млрд по сравнению с прошлым годом. Кроме этого, €2 млрд должны пойти на оплату за импорт угля.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна снизит зависимость от российского газа «значительно быстрее любых графиков». Зависимость от угля и нефти планируется снизить уже к лету этого года, стать независимой от российского газа — к лету 2024 года.

Ранее директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер выражал мнение о том, что Германия будет зависеть от российского газа как минимум еще два года.

Маргарита Головатенко