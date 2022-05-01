В Госдуме предложили добавить россиянам еще семь дней ежегодного отпуска

ЛДПР предлагает добавить семь выходных к 28 дням ежегодного отпуска. Об этом заявил врио главы партии, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.



— Их можно будет использовать по своему усмотрению. Или на Новый год, или на майские праздники, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: vk.com/leonid__slutsky

Россияне отдыхают с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. В 2022 году праздничные дни 1 и 2 января совпадали с выходными днями, выходные переносятся: с субботы, 1 января, на вторник, 3 мая; с воскресенья, 2 января, — на вторник, 10 мая.



Леонид Слуцкий стал временно исполнять обязанности главы фракции ЛДПР в начале апреля. Тогда сообщалось, что фракция берет тайм-аут по всем решениям, касающимся организационных и кадровых вопросов.



Татьяна Леухина