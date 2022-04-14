В Минтруда Татарстана рассказали о выходных днях в мае

В Минтруда Татарстана напомнили о праздничных выходных днях в мае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, татарстанцы будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, нерабочими праздничными днями являются: 1 мая — праздник Весны и Труда, а 9 мая — День Победы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Поскольку в 2022 году праздничные дни 1 и 2 января совпадали с выходными днями, выходные переносятся: с субботы, 1 января, на вторник, 3 мая; с воскресенья, 2 января, — на вторник, 10 мая. В этом году 1 мая выпадает на воскресенье, и выходной день переносится на 2 мая, понедельник.



Также 2 мая праздничный нерабочий день — отмечается начало проведения праздника Ураза-байрам.

Татьяна Леухина