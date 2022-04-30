Минобороны России: за ночь ракетные войска поразили четыре военных объекта Украины

За ночь ракетные войска России поразили четыре украинских военных объекта, в том числе два пункта управления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), батарею реактивных систем залпового огня и радиолокационную станцию. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, также оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России в течение ночи уничтожила девять районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Ликвидированы свыше 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны

Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ готовят провокацию в Пискуновке для обвинения российских военных. По данным ведомства, вблизи водозабора в населенном пункте развернута артиллерийская батарея с целью спровоцировать ответный огонь с российской стороны.

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Диана Жиленкова