В Казани проходит 10-й республиканский ифтар — фото

Фото: Александр Артемьев

Сегодня в международном выставочном центре «Казань Экспо» проходит 10-й республиканский ифтар, приуроченный к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии.

На мероприятие прибыли около 10 тысяч гостей. Перед ифтаром в «Казань Экспо» прошла культурно-просветительская программа. В нее вошли халяль-маркет с участием татарстанских производителей, показ мусульманской моды, выступления исполнителей нашидов и мунаджатов, а также проповеди религиозных деятелей.

Фото: Александр Артемьев

С заходом солнца участники события вслед за муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным совершили коллективный намаз. В нем принимал участие президент Татарстана Рустам Минниханов. После молитвы верующие проследовали на коллективную трапезу, для которой закупили около восьми тонн продуктов.

До 2021 года ифтар проходил на стадионе «Казань Арена». В 2020 году на него собрались 5 тысяч человек.

Фото: Александр Артемьев

О том, как проходили республиканские ифтары в прошлые годы, — в материале «Реального времени».

Александр Артемьев