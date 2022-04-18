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Путин установил выплаты по 5 млн рублей в случае гибели пограничников России на границе c Украиной, ДНР и ЛНР

15:16, 18.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Путин установил выплаты по 5 млн рублей в случае гибели пограничников России на границе c Украиной, ДНР и ЛНР
Фото: kremlin.ru

В случае гибели российских пограничников на «участках, примыкающих в районам проведения специальной военной операции», — на границе c Украиной, Донецкой и Луганской народными республиками их семьи получат по 5 миллионов рублей. Указ «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим пограничных органов Федеральной службы безопасности и членам их семей» подписал президент России Владимир Путин.

В начале марта Путин поручил установить дополнительную выплату семьям российских военных, погибших на Украине, на сумму более 7 млн рублей.

— Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будет перечислено предусмотренное по закону страховое обеспечение и будет обеспечено единовременное пособие — это 7 миллионов 421 тысяча рублей, — заявил он.

Тогда же глава государства сообщил, что считает необходимым «установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей». Указ о выплате он подписал 5 марта.

Скриншот видео Минобороны России

О начале специальной военной операции на Украине Путин объявил утром 24 февраля. «Реальнее время» продолжает следить за ходом событий. Вся проверенная и актуальная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Татьяна Демина
ОбществоВластьПроисшествия

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