«Рубин» уступил «Сочи» в 27-м туре Российской премьер-лиги
Казанский «Рубин» уступил «Сочи» в сегодняшнем матче в 27-м туре Российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Счет составил 0:6 в пользу сочинской команды.
Матч проходил в столице Татарстана на «Ак Барс Арене». За гостей мячи забили Тимофей Маргасов , Жоаозиньо, Матео Кассьерра, Кирилл Заика, Ивелин Попов, Георгий Мелкадзе.
24 апреля «Рубин» обыграл тульский «Арсенал» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0. Это была первая победа казанцев за последние шесть туров.
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