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«Рубин» уступил «Сочи» в 27-м туре Российской премьер-лиги

15:59, 30.04.2022
«Рубин» уступил «Сочи» в 27-м туре Российской премьер-лиги
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» уступил «Сочи» в сегодняшнем матче в 27-м туре Российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Счет составил 0:6 в пользу сочинской команды.

Матч проходил в столице Татарстана на «Ак Барс Арене». За гостей мячи забили Тимофей Маргасов , Жоаозиньо, Матео Кассьерра, Кирилл Заика, Ивелин Попов, Георгий Мелкадзе.

Фото: vk.com/fcrk

24 апреля «Рубин» обыграл тульский «Арсенал» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0. Это была первая победа казанцев за последние шесть туров.

Дарья Акимова
СпортФутбол Татарстан

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