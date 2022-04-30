В Казани продлили ограничение движения на участке дороги по улице Хлебозаводской

В столице Татарстана продлили до 29 июня ограничение движения на участке дороги по улице Хлебозаводской. Об этом сообщили в мэрии Казани.



Так, будут частично закрыта парковка около здания №1 корпуса 4 и перекрыто движение по проезжей части возле зданий №1 и №1 корпуса 2. Причиной ограничения являются работы по прокладке сетей водопровода и канализации.

Фото: realnoevremya.ru

Движение на участке дороги по улице Хлебозаводской ограничили в феврале этого года. Изначально проезд закрывался до 21 марта, однако позднее ограничение решили продлить до 5 мая.

Диана Жиленкова