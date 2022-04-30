В Татарстане на модернизацию автоматических телефонных станций отделений ПФР выделят 26 млн рублей
На модернизацию автоматических телефонных станций (АТС) татарстанского отделения ПФР выделят 26 млн рублей.
Срок выполнения работ — 1 декабря 2022 года. Оказать услугу необходимо по следующим адресам:
- Казань, улица Академика Парина дом 16;
- Казань, проспект Ямашева, д. 79;
- Альметьевск, улица Чернышевского, дом 7;
- Нижнекамск, проспект Мира, дом 60;
- Богатые Сабы, улица Школьная, дом 54а;
- Нурлат, улица Вахитова, дом 9;
- Зеленодольск, улица Карла Маркса, дом 8б.
Заказчиком выступает отделение ПФР по Татарстану. Заявки на участие принимаются до 16 июня. Подрядчика определят 20 июня.
В прошлом году татарстанское отделение ПФР объявило тендер на предоставление услуг по мойке стеклянного фасада главного здания фонда за 166,3 тысячи рублей. Необходимо было помыть 2,5 тысячи «квадратов» стеклянного фасада и 600 кв. м пластиковых карнизов в Казани.
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