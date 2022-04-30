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В Татарстане на модернизацию автоматических телефонных станций отделений ПФР выделят 26 млн рублей

13:56, 30.04.2022
В Татарстане на модернизацию автоматических телефонных станций отделений ПФР выделят 26 млн рублей
Фото: pfr.gov.ru

На модернизацию автоматических телефонных станций (АТС) татарстанского отделения ПФР выделят 26 млн рублей.

Срок выполнения работ — 1 декабря 2022 года. Оказать услугу необходимо по следующим адресам:

  • Казань, улица Академика Парина дом 16;
  • Казань, проспект Ямашева, д. 79;
  • Альметьевск, улица Чернышевского, дом 7;
  • Нижнекамск, проспект Мира, дом 60;
  • Богатые Сабы, улица Школьная, дом 54а;
  • Нурлат, улица Вахитова, дом 9;
  • Зеленодольск, улица Карла Маркса, дом 8б.

Заказчиком выступает отделение ПФР по Татарстану. Заявки на участие принимаются до 16 июня. Подрядчика определят 20 июня.

В прошлом году татарстанское отделение ПФР объявило тендер на предоставление услуг по мойке стеклянного фасада главного здания фонда за 166,3 тысячи рублей. Необходимо было помыть 2,5 тысячи «квадратов» стеклянного фасада и 600 кв. м пластиковых карнизов в Казани.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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