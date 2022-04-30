Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре в воскресенье

Жителей Татарстана ожидают неблагоприятные погодные условия в воскресенье, 1 мая. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

На территории региона местами прогнозируют сильный северо-западный ветер порывами до 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно предварительному прогнозу, в начале следующей недели в Татарстане ожидаются небольшие дожди. Ночью похолодает до -2..+3 градусов. Днем в понедельник, 2 мая, воздух прогреется до +13°С, во вторник, 3 мая, потеплеет до +16°С.

Несколько дней назад научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в целом по стране в мае прогнозируется теплая погода. На 60—65% территории России ожидается среднемесячная температура выше климатической нормы.

Диана Жиленкова