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Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре в воскресенье

13:17, 30.04.2022
Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре в воскресенье
Фото: realnoevremya.ru

Жителей Татарстана ожидают неблагоприятные погодные условия в воскресенье, 1 мая. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

На территории региона местами прогнозируют сильный северо-западный ветер порывами до 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно предварительному прогнозу, в начале следующей недели в Татарстане ожидаются небольшие дожди. Ночью похолодает до -2..+3 градусов. Днем в понедельник, 2 мая, воздух прогреется до +13°С, во вторник, 3 мая, потеплеет до +16°С.

Несколько дней назад научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в целом по стране в мае прогнозируется теплая погода. На 60—65% территории России ожидается среднемесячная температура выше климатической нормы.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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