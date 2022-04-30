В Татарстане подтвердили 215 новых заражений коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в Татарстане подтвердили 215 новых заражений коронавирусом. За все время пандемии в республике COVID-19 заболели 144 624 человека.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализирован еще 61 заболевший. За сутки выздоровели 238 человек, всего — 138 577. Также инфекция унесла жизни еще трех татарстанцев, с начала пандемии — 1 977.

Фото: Ринат Назметдинов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на утро 30 апреля читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова