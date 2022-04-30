В этом году в Казани отремонтируют меньше внутриквартальных проездов за большие деньги

Работы должны быть выполнены до середины октября

Ровно 600 миллионов рублей потратят в этом году на ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров в Казани. В общей сложности собираются отремонтировать 7 800 метров. Работы должны стартовать 15 мая, когда в городе установится теплая погода, и продлиться до 12 октября — в прошлом году в этот день воздух прогревался до +16 градусов. Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Бюджетные деньги распределят следующим образом:

458,6 миллиона рублей уйдет на дорожное покрытие;

чуть более 1 миллиона рублей — на нанесение дорожной разметки;

3,4 миллиона — на установку дорожных знаков;

5,7 миллиона — на озеленение;

5,6 миллиона — на временные здания и сооружения;

9,4 миллиона — на непредвиденные затраты и т.д.

Отмечается, что с учетом индекса прогнозной инфляции общая стоимость работ может подорожать — до 611,3 миллиона рублей.

Деньги выделяются согласно постановлению правительства Татарстана от 30 декабря 2021 года, в котором прописаны все дорожные работы на 2022-й. В целом на ремонт казанских дорог в этом году выделили 3 миллиарда рублей.

Где они будут проведены

Полный список проездов, которые будут отремонтированы, пока не опубликовали. Согласно карте, где объекты размещены примерно, работы пройдут в 35 местах по всей Казани.

Фото: скриншот документации

Так, в Авистроительном, Московском и Ново-Савиновском районах работы пройдут около улиц Тэцевской, Дениса Давыдова, Маршала Чуйкова, Восстания, Чистопольской, Сибгата Хакима, Гаврилова, а также проспекте Ямашева.

В Советском, Приволжском и Вахитовском районах проезды и тротуары отремонтируют около Казанского автовокзала, Центрального рынка, Корстона, моста «Миллениум», а также на Сибирском тракте, проспекте Победы, улицах Хусаина Мавлютова и Парина.

Как было в прошлом году

Напомним, в 2021-м ремонт внутриквартальных проездов Казани обошелся бюджету Татарстана в 400 миллионов рублей. Отремонтировали на эти деньги 9 километров проездов. То есть, в этом году объем работ снизился, а стоимость — увеличилась. Срок работы тоже уменьшился — в прошлом году ремонт должны были закончить до 15 ноября.

Фото: realnoevremya.ru

Соответствующий тендер тоже от ГКУ «Главтатдортранс» выиграла казанская компания «Волга-Автодор» — она же построит в Казани первую очередь Вознесенского тракта. Бенефициар компании — бизнесмен Андрей Черкасин.

В прошлом году работы проводились на улицах Амирхана, Адоратского, Татарстан, Карла Маркса, Карима Тинчурина, Юлиуса Фучика, Авангардной, а также на проспектах Победы и Ямашева.

Дарья Пинегина