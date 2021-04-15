В Казани отремонтируют внутриквартальные проезды за 400 млн рублей — вот их список

Контракт мог уйти подрядчику Вознесенского тракта

Ремонт внутриквартальных проездов Казани в этом году обойдется бюджету Татарстана в 400 миллионов рублей. Планируется отремонтировать 9 километров проездов. Причем сделать это должны до 15 ноября — примерно до этого времени на улице сохраняется относительно сухая погода. Виды работ — фрезерование, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона.

Эта же сумма заложена в постановлении Кабмина Татарстана от 25 декабря 2020 года об утверждении дорожных работ на 2021-й. Согласно аналогичному документу о ремонте дорог на 2020 год, казанские внутриквартальные проезды тогда не ремонтировали.

Примечательно, что при расчете общей стоимости были использованы укрупненные показатели сметной стоимости строительства и индексы стоимости строительно-монтажных работ объектов капитального строительства к уровню цен 2001 года.

Соответствующий тендер от ГКУ «Главтатдортранс» выиграла казанская компания «Волга-Автодор» — она же построит в Казани первую очередь Вознесенского тракта. Бенефициар компании — бизнесмен Андрей Черкасин. Выручка «Волга-Автодора» в 2020 году составила свыше 1 млрд рублей при чистой прибыли в 21 млн рублей.

Контракт находится на стадии подписания заказчиком, следует из информации в системе госзакупок. Однако сейчас в системе также указано, что определение поставщика «заблокировано по результатам внеплановой проверки». Проводившие проверку антимонопольщики указали, что в документах закупки не хватает подробной сметы по всем объектам, и предписали провести повторный аукцион уже с полной документацией.

Ремонт внутриквартальных проездов Казани в этом году обойдется бюджету Татарстана в 400 миллионов рублей. Фото: Александр Артемьев

Какие проезды отремонтируют

Мэрия Казани опубликовала перечень внутриквартальных проездов, которые готовятся отремонтировать в 2021 году.

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы:

тротуар вдоль дома по ул. Восход, 45;

проезд от ул. Фатыха Амирхана до ул. Мусина;

проезд по ул. Чистопольской, 26, ул. Меридианной, 3;

проезд по ул. Маршала Чуйкова, 25, 27а;

проезд по ул. Адоратского, 29а, 29в, 39д;

тротуар по пр. Ямашева, 78, 82;

проезд по ул. Четаева, 4;

проезд по ул. Чистопольской, 81;

парковка по ул. Сибгата Хакима, 3;

парковка по ул. Бондаренко, 30;

парковка и тротуар по ул. Абсалямова, 31;

тротуар и проезд по ул. Четаева, 10, 14;

тротуар и проезд по ул. Четаева, 28;

проезд к детскому саду №78 (ул. Чапаева, 6б), тротуар;

заезд к дому по ул. С.Хакима, 31;

тротуар до ОП 797 км без освещения;

тротуар по ул. Ф.Амирхана, 101;

проезд по ул. Мусина, 9.

Фото: Александр Артемьев

Вахитовский и Приволжский районы:

проезд по ул. Бойничной, 8;

проезд по ул. Татарстан, 52, 54, 56;

проезд по ул. Карла Маркса, 59, 59б;

проезд по ул. Пугачевской, 45;

проезд по ул. Пугачевской, 45а;

проезд по ул. Товарищеской, 33;

проезд по ул. Муштари, 15;

проезд по ул. Муштари, 15а;

проезд по ул. Маяковского, 24;

проезд по ул. Толстого, 16а;

проезд от ул. Вишневского до детского сада №283 (Хади Атласи, 28);

проезд по ул. Назарбаева, 10;

проезд по ул. Товарищеской, 42;

проезд по ул. Галиаскара Камала, 51, 53, 55;

проезд по ул. Карима Тинчурина, 15, 15а, 17, 19, 21, 23;

проезд по ул. Татарстан, 43, 45, 47, 49, 51, 53;

проезд по пр. Победы, 30, корп.1, 2, 3, 4;

проезд по ул. Рихарда Зорге, 48, 50;

проезд по ул. Карбышева, 60;

проезд по ул. Павлюхина, 108а;

проезд по тротуару около школы №114;

проезд по ул. Юлиуса Фучика, 51;

проезд по ул. Юлиуса Фучика, 91;

проезд по ул. Дубравной, 47;

проезд по ул. Дубравной, 49;

проезд по ул. Сафиуллина, 8, 10;

проезд по ул. Дубравной, 61, корп.1, 2, 3, 4;

проезд по пр. Победы, 62/2;

проезд по пр. Победы, 62/4;

проезд по пр. Победы, 62/1;

проезд по пр. Победы, 62/3;

проезд по ул. Сафиуллина, 12;

проезд по ул. Сафиуллина, 16а;

проезд по ул. Сафиуллина, 16;

проезд по ул. Авангардной, 85, 87, 89, 91;

проезд по ул. Актайской, 7, 7а;

проезд по ул. Комиссара Габишева, 11, 17, 19;

проезд по ул. Профессора Камая, 15, 15а, 17.

Фото: Александр Артемьев

Кировский и Московский районы:

проезд от пер. Осиновского до ул. Альфии Авзаловой, 15;

проезд от ул. Степана Халтурина до ул. Деловой;

дорога через поселок Озеро Лебяжье;

местный проезд по ул. Чистопольской, 7;

проезд от ул. Декабристов, 154 до детского сада №262;

проезд от ул. Ютазинской до ул. Рахимова, 23;

проезд и тротуар вдоль ул. Серова от дома №2 до музыкальной школы по ул. Галимджана Баруди.

Советский район:

проезд от ул. Николая Ершова, 78 до детского сада №253 (ул. Николая Ершова, 78а);

территория детского сада (ул. Дружбы, 3);

проезд по ул. Латышских Стрелков, 6;

проезд по ул. Кирпичникова, 25, 27;

проезд по ул. Аделя Кутуя, 86/1;

проезд по ул. Латышских Стрелков, 4, 2а;

проезд по ул. Ломжинской, 12;

проезд по ул. Мира, 55, 59;

проезд по ул. Главной, 69;

проезд по Сибирскому тракту, 12а;

проезд по ул. Александра Попова, 14;

проезд с тротуаром по ул. Академика Кирпичникова, 8, 12;

проезд по ул. Академика Губкина, 18, 40а;

тротуар по ул. Галии Кайбицкой, 8;

проезд по ул. Рихарда Зорге, 10.

31 миллион пойдет на строительство второго этапа Большого Казанского кольца. Фото mindortrans.tatarstan.ru

Ремонт стоимостью в 2 млрд рублей

В целом на дорожные работы в Татарстане потратят 22,5 миллиарда рублей, данные об этом содержатся в уже упомянутом постановлении Кабмина Татарстана. Так, на программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской агломерации в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» федералы выделили 637 миллионов, Татарстан предоставит больше — 1 млрд рублей.

500 миллионов в этом году выделят на строительство участка Вознесенского тракта — от улицы Гвардейской до проспекта Победы (первая очередь), 31 миллион пойдет на строительство второго этапа Большого Казанского кольца. Из прочих расходов — реконструкция автоматизированной системы управления дорожным движением (60 миллионов), строительство подземного пешеходного перехода на улице Мавлютова (68,7 миллиона), строительство разворотного узла по Оренбургскому тракту и т.д. В целом строительство новых дорожных объектов в Казани обойдется в 1 миллиард рублей с лишним.

Куда больше — 2 миллиарда — потратят на дорожный ремонт. Так, помимо проездов, среди статей расхода фигурируют ремонт улиц Казани (1,1 миллиарда), ремонт поселковых дорог (200 миллионов), устройство технических средств организации дорожного движения (285 миллионов). Отдельным пунктом в документе значится ремонт участка в Кировском районе — улиц Гладилова, Поперечно-Базарной до улицы Краснококшайской — 17,6 миллиона.

Дарья Пинегина