Минобороны России: ВСУ готовят провокацию в Пискуновке для обвинения российских военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) развернули артиллерийскую батарею вблизи водозабора в населенном пункте Пискуновка Донецкой Народной Республики (ДНР), чтобы спровоцировать ответный огонь с российской стороны. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в результате уничтожения водозабора без водоснабжения останутся 27 населенных пунктов, где проживают в общей сложности более 15 тыс. человек. Эту провокацию Киев намерен использовать для обвинения российских военных в якобы бесчинствах по отношению к мирному населению.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Как отметил Мизинцев, это событие планируют широко освещать в украинских и западных СМИ, передает ТАСС.

Накануне в Минобороны сообщили, что в Лимане подразделения ВСУ с окраин города обстреливают жилые кварталы из артиллерийских орудий. А журналисты украинских и западных СМИ снимают видео разрушенных объектов. Эти материалы используются для подготовки репортажей с фейковыми новостями о якобы «злодеяниях российских военных».

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Диана Жиленкова